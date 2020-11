Cassa integrazione, il caso degli assunti dopo il 13 luglio: “Per loro l’ammortizzatore vale solo dal 16 novembre, scopertura senza motivo” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non bastavano gli errori e dietrofront dell’Inps sul pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti e l’incertezza sulle prossime scadenze fiscali che dovrebbero essere rinviate con un nuovo decreto. In questi giorni i datori di lavoro colpiti dalle nuove restrizioni anti contagio sono anche alle prese con un altro rebus: la possibilità di chiedere la Cassa integrazione per le persone assunte dopo il 13 luglio, quando la seconda ondata era lontana e ristoranti e hotel avevano visto ripartire gli affari. L’incrocio tra il decreto Agosto e i decreti Ristori, infatti, tutela quei dipendenti solo dal 16 novembre in poi, con il risultato che chi si è azzardato a incrementare l’organico sperando nella ripresa dovrà – a meno di modifiche in corsa – far fronte a qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non bastavano gli errori e dietrofront dell’Inps sul pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti e l’incertezza sulle prossime scadenze fiscali che dovrebbero essere rinviate con un nuovo decreto. In questi giorni i datori di lavoro colpiti dalle nuove restrizioni anti contagio sono anche alle prese con un altro rebus: la possibilità di chiedere laper le persone assunteil 13, quando la seconda ondata era lontana e ristoranti e hotel avevano visto ripartire gli affari. L’incrocio tra il decreto Agosto e i decreti Ristori, infatti, tutela quei dipendentidal 16in poi, con il risultato che chi si è azzardato a incrementare l’organico sperando nella ripresa dovrà – a meno di modifiche in corsa – far fronte a qualche ...

