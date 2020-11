Caso Regeni, la Farnesina smentisce la testimonianza di Renzi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Davanti alla Commissione Regeni, Matteo Renzi ha affermato di essere venuto a conoscenza della morte del ragazzo il 31 Gennaio. Ma immediatamente è arrivata una secca smentita da parte della Farnesina. Uno dei suoi più grandi rimpianti è quello di essere venuto a conoscenza della morte di Giulio Regeni soltanto il 31 gennaio del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Davanti alla Commissione, Matteoha affermato di essere venuto a conoscenza della morte del ragazzo il 31 Gennaio. Ma immediatamente è arrivata una secca smentita da parte della. Uno dei suoi più grandi rimpianti è quello di essere venuto a conoscenza della morte di Giuliosoltanto il 31 gennaio del L'articolo proviene da Inews.it.

pif_iltestimone : Orgoglioso che abbia vinto gli #FPAawards2020, i premi giornalistici assegnati dalla stampa estera a Londra, il rep… - ItaliaViva : Caso Regeni, @matteorenzi : 'Non c'è giorno in cui non ricordi questa vicenda, senza dedicare un pensiero alla fami… - NicolaPorro : Il governo minaccia ????-????????, ma da cinque anni non caviamo un ragno dal buco. Dai marò ai pescatori in Libia, ormai… - pbarbero1 : RT @ItaliaViva: Caso Regeni, @matteorenzi : 'Non c'è giorno in cui non ricordi questa vicenda, senza dedicare un pensiero alla famiglia' ht… - infoitinterno : Renzi: fui informato tardi del caso Regeni. La Farnesina nega -