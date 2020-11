Casi Covid in squadra: il Brescia rinuncia alla gara con l’Empoli in Coppa Italia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Niente Empoli-Brescia di Coppa Italia. Il club lombardo ha infatti reso noto che rinuncerà alla trasferta in Toscana in seguito ad alcune positività nel gruppo squadra “Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo squadra sono risultati L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Niente Empoli-di. Il club lombardo ha infatti reso noto che rinunceràtrasferta in Toscana in seguito ad alcune positività nel gruppoCalcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Grupposono risultati L'articolo

lorepregliasco : Oggi 853 morti COVID. I dati sui casi fortunatamente segnano un rallentamento della crescita, ma il numero di deces… - Tg3web : 91 femminicidi, uno ogni 3 giorni, nel 2020 calano le donne uccise dalla criminalità ma nel lockdown aumentati deli… - istsupsan : ?Come vengono raccolti i dati dei casi di #COVID19 nel sistema di sorveglianza dell’ISS? Come si definiscono i dece… - Caffe_Graziella : RT @Patty66509580: Covid, nel Salento altri 109 casi e 4 decessi: in Puglia 1567 contagi e più di 500 guariti - JeriCool94 : -