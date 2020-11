CasaPound, tre militanti agli arresti a Firenze. La loro colpa? Hanno fatto un volantinaggio (video) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questa mattina tre militanti del Blocco Studentesco, che fa capo a CasaPound, di 20, 21 e 22 anni, incensurati, sono stati posti agli arresti domiciliari. La misura nasce da un’iniziativa che risale al 2 ottobre scorso. I ragazzi avevano lanciato alcuni volantini all’interno del liceo Galileo Galilei, a Firenze, per protestare contro il rischio di chiusura delle scuole. CasaPound: il blitz a Firenze era pacifico Un blitz assolutamente pacifico, realizzato in decine di altri istituti da Nord a Sud. Per questo gli arresti domiciliari (il Pm aveva persino chiesto la custodia cautelare in carcere) decisi dal Gip appaiono assolutamente sproporzionati. Il reato di cui sono accusati è “violenza ad un corpo amministrativo”, che prevede pene tra i 3 e i 15 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questa mattina tredel Blocco Studentesco, che fa capo a, di 20, 21 e 22 anni, incensurati, sono stati postidomiciliari. La misura nasce da un’iniziativa che risale al 2 ottobre scorso. I ragazzi avevano lanciato alcuni volantini all’interno del liceo Galileo Galilei, a, per protestare contro il rischio di chiusura delle scuole.: il blitz aera pacifico Un blitz assolutamente pacifico, realizzato in decine di altri istituti da Nord a Sud. Per questo glidomiciliari (il Pm aveva persino chiesto la custodia cautelare in carcere) decisi dal Gip appaiono assolutamente sproporzionati. Il reato di cui sono accusati è “violenza ad un corpo amministrativo”, che prevede pene tra i 3 e i 15 ...

