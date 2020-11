Carlo Cracco diffida Massimo Giletti, La7 e Ivan Zazzaroni (Di mercoledì 25 novembre 2020) . Lo chef stellato è andato su tutte le furie dopo l’ennesima allusione ad una sua presunta e infondata connivenza nel caso Genovese durante l’ultima puntata di Non è l’Arena condotta da Giletti. In collegamento streaming è stato ospitato Fabrizio Corona che ha nuovamente parlato di Cracco “presente” alle feste del fondatore di Facile.it. Ricordiamo che Alberto Genovese è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, spaccio e sequestro di persona. Fatti avvenuti durante una delle feste incriminate sul suo attico vista Duomo. “Mi trovo costretto a pubblicare la formale diffida già inviata dal mio legale a LA7-Giletti e Corriere dello Sport – Zazzaroni (il sito web del quotidiano sportivo ha rilanciato il video dell’intervista ndr) per il vergognoso spettacolo offerto da Non e? l’Arena e Fabrizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) . Lo chef stellato è andato su tutte le furie dopo l’ennesima allusione ad una sua presunta e infondata connivenza nel caso Genovese durante l’ultima puntata di Non è l’Arena condotta da. In collegamento streaming è stato ospitato Fabrizio Corona che ha nuovamente parlato di“presente” alle feste del fondatore di Facile.it. Ricordiamo che Alberto Genovese è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, spaccio e sequestro di persona. Fatti avvenuti durante una delle feste incriminate sul suo attico vista Duomo. “Mi trovo costretto a pubblicare la formalegià inviata dal mio legale a LA7-e Corriere dello Sport –(il sito web del quotidiano sportivo ha rilanciato il video dell’intervista ndr) per il vergognoso spettacolo offerto da Non e? l’Arena e Fabrizio ...

stanzaselvaggia : Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di far… - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Massimo Giletti e Fabrizio Corona sono ormai una coppia di fatto. Ma l'idillio è entrato in crisi nell'ultima puntata di '… - clikservernet : Carlo Cracco diffida Massimo Giletti, La7 e Ivan Zazzaroni - Noovyis : (Carlo Cracco diffida Massimo Giletti, La7 e Ivan Zazzaroni) Playhitmusic - - FQMagazineit : Carlo Cracco diffida Massimo Giletti, La7 e Ivan Zazzaroni -