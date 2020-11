Cara Azzolina | la scuola ha la responsabilità dei terrapiattisti del Covid-19!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Gentile ministra, sinceramente non vorrei essere al suo posto e non ho intenzione di unirmi alla pletora di teorici dei banchi scolastici laureati sulle parole crociate e virologi con un master al Bar Centrale, per dirle cosa dovrebbe fare. L’Italia sta pagando il suo tributo alla burocrazia infernale e all’assalto ventennale alla Sanità Pubblica che ci legano le mani di fronte al virus bastardo. Ma è indiscutibile che dobbiamo molto anche alla mancanza di cultura scientifica e di allenamento al ragionamento logico, e questo,Lucia, è campo suo. Nell’ultima lettera che le ho scritto ho dato luminosa prova di questa ignoranza scientifica. Infatti, ho sostenuto che gli studenti dovrebbero essere informati sul fatto che la materia di cui siamo costituiti è praticamente vuota; infatti ho scritto che se portassimo il nucleo dell’atomo alla ...