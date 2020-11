Caporalato, cittadini marocchini sfruttati nei campi per meno di 5 euro all’ora. Tre arresti in Veneto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lavoravano anche 12 ore al giorno nelle campagne con paghe irrisorie, spesso al di sotto dei 5 euro all’ora, meno della metà di quello previsto dalla legge. Si tratta di decine di cittadini marocchini che versavano in stato di bisogno e venivano sfruttati in aziende agricole delle province di Vicenza, Verona e Padova. Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Gruppo Tutela del Lavoro di Venezia hanno eseguito tre misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino, un albanese e una donna italiana. I tre sono accusati per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento di lavoratori. L’indagine è stata condotta dai militari tra maggio 2019 e luglio 2020, dopo una serie di controlli in aziende agricole delle tre province. Con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lavoravano anche 12 ore al giorno nelle campagne con paghe irrisorie, spesso al di sotto dei 5della metà di quello previsto dalla legge. Si tratta di decine diche versavano in stato di bisogno e venivanoin aziende agricole delle province di Vicenza, Verona e Padova. Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Gruppo Tutela del Lavoro di Venezia hanno eseguito tre misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino, un albanese e una donna italiana. I tre sono accusati per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento di lavoratori. L’indagine è stata condotta dai militari tra maggio 2019 e luglio 2020, dopo una serie di controlli in aziende agricole delle tre province. Con ...

