Calendario Pensioni dicembre 2020: pagamento iniziato oggi e con la tredicesima

Anche per il pagamento della pensione di dicembre 2020 è stato deciso l'anticipo per chi deve ritirare l'assegno in posta, al fine di evitare assembramenti e la diffusione del Covid–19. Il pagamento è scaglionato per cognome nell'arco di sei giornate, a partire proprio da oggi 25 novembre 2020 per coloro che iniziano con la lettera A e B. Vediamo allora il Calendario completo per le poste, e quando riceveranno la pensione e la tredicesima coloro che aspettano la banca.

pagamento Pensioni dicembre 2020: Calendario per le poste, si parte oggi 25 novembre

Per quanto riguarda i pagamenti delle Pensioni di dicembre

