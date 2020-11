Calendario Coppa Itali oggi | orari | tv | programma partite | palinsesto Rai

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nuovi incontri per il quarto turno (turni eliminatori) dellaa 2020-2021 di calcio. Nei match che andranno in scena quest’le squadre si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale dove poi vi saranno gli incroci con le squadre di rilievo del campionato di Serie A. Alle 14.30 assisteremo a Empoli-Brescia e a Parma-Cosenza. Al Castellani una sfida all’insegno dell’equilibrio, mentre i ducali contro i calabresi godono dei favori del pronostico per il differente tasso tecnico esistente tra le due compagini. Alle 17.30 gli altri tre incontri insaranno Bologna-Spezia, Cagliari-Verona e Udinese-Fiorentina. Si prospettano confronti particolarmente interessanti, parlando soprattutto delle sfide al Dall’Ara e alla Dacia Arena. Gli incontri previsti per laa ...

AndySportNews : #SpeedSkating Nuovo calendario 2021 tutto nella bolla #Heerenveen ???? Europei 16-17 gennaio 2021 Coppa del Mondo 22-… - CrazyWheels1 : Coppa Italia calendario 2021 - motosprint : Coppa Italia: ufficializzato il calendario 2021 - Campioni_cn : Ciclismo: Coppa Piemonte, ecco il calendario dell'edizione 2021 - gponedotcom : Coppa Italia: Il calendario della nuova stagione 2021: Ecco il calendario 2021 della collaudata serie dove piloti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Coppa

OA Sport

"Non ci sono dubbi sulla formazione, per il semplice fatto che abbiamo giocatori contati in ogni reparto". Non usa giri di parole Andrea Camplone per presentare la partita con il Mantova, il primo imp ...Il Presidente Bisogno: “Propongo di rivedere la programmazione delle date del campionato” In questa fase servono più sostegno e visibilità ai club e ai rispettivi sponsor Presidente, il campionato è i ...