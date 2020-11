Calcio sotto choc, morto Maradona Fatale un attacco respiratorio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Maradona è morto. Lo ha annunciato il 'Clarin'. Dall'Argentina erano appena rimbalzate notizie allarmanti intorno alle sue condizioni. L'ex Pibe de oro, mentre era nella sua casa nel quartiere San Andres a Buenos Aires, ha avuto un grave problema respiratorio. Sei ambulanze si sono precipitate presso la sua abitazione per prestargli soccorso. Con Maradona c'era la figlia Giannina. Poi la notizia più brutta. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego. Lo ha annunciato il 'Clarin'. Dall'Argentina erano appena rimbalzate notizie allarmanti intorno alle sue condizioni. L'ex Pibe de oro, mentre era nella sua casa nel quartiere San Andres a Buenos Aires, ha avuto un grave problema. Sei ambulanze si sono precipitate presso la sua abitazione per prestargli soccorso. Conc'era la figlia Giannina. Poi la notizia più brutta. Segui su affaritaliani.it

CirianiCarlo : RT @CicRosina: Beata che lei che riesce a piegarsi in quel modo. Quando cade qualcosa a me al supermercato, pur di non abbassarmi, le dò un… - datzebao : @APACHE36695535 Gli scarpini con i lacci che facevano il giro sotto la suola. ?? Che bello che era il calcio. - TG24info : ULTIM'ORA - Il calcio è sotto shock: morto Diego Armando Maradona - #TG24.info - #DIEGOARMANDOMARADONA… - Affaritaliani : Calcio sotto choc, morto Maradona Fatale un attacco respiratorio - Lanternaweb : +++ Calcio sotto shock, media argentini: 'È morto Diego Armando #Maradona' +++ -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio sotto TAMPONI, CALCIO SOTTO INCHIESTA Il Gazzettino FLASH. E' morto Diego Armando Maradona

E' morto Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio è sotto choc per la notizia della morte di uno dei suoi simboli più grandi. Nato a Lanus, in Argentina, nel 1960 Maradona aveva compiuto lo scorso ...

Gattuso a Sky: “Giochiamo alla grande, ma serve cattiveria sotto porta: alziamo l’asticella!”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della gara di Europa League con il Rijeka. “Le sensazioni sono positive, perché quando tocco co ...

E' morto Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio è sotto choc per la notizia della morte di uno dei suoi simboli più grandi. Nato a Lanus, in Argentina, nel 1960 Maradona aveva compiuto lo scorso ...Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della gara di Europa League con il Rijeka. “Le sensazioni sono positive, perché quando tocco co ...