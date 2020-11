Calcio, Europa League 2020-2021: il Milan cerca la rivincita contro il Lilla. Roma e Napoli a caccia del primato in solitaria (Di mercoledì 25 novembre 2020) Domani, 26 novembre, torna in campo l’Europa League con tre italiane protagoniste. Il Milan dopo la pesante sconfitta per 3-0 nel match d’andata a San Siro va a caccia del riscatto contro il Lilla. I rossoneri sono in testa alla classifica di Serie A e dopo il successo contro il Napoli arrivano alla trasferta in terra francese con il vento in poppa. Stefano Pioli, però, dovrà fare a meno del suo faro e leader Zlatan Ibrahimovic alle prese con un problema muscolare, l’attaccante svedese potrebbe rientrare tra circa tre settimane. L’allenatore rossonero per la sfida di domani di Europa League che vale il primato, il Lilla è in testa con 7 punti mentre il Milan insegue a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Domani, 26 novembre, torna in campo l’con tre italiane protagoniste. Ildopo la pesante sconfitta per 3-0 nel match d’andata a San Siro va adel riscattoil. I rossoneri sono in testa alla classifica di Serie A e dopo il successoilarrivano alla trasferta in terra francese con il vento in poppa. Stefano Pioli, però, dovrà fare a meno del suo faro e leader Zlatan Ibrahimovic alle prese con un problema muscolare, l’attaccante svedese potrebbe rientrare tra circa tre settimane. L’allenatore rossonero per la sfida di domani diche vale il, ilè in testa con 7 punti mentre ilinsegue a ...

