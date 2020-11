Calabria, la sanità è ancora senza un commissario: il governo non trova un’intesa, sfuma anche il nome di Mostarda (Di mercoledì 25 novembre 2020) La sanità calabrese resta ancora senza un commissario. Dopo una lunga discussione nel governo, il Consiglio dei ministri di questa notte si è concluso senza una designazione: sfuma il nome di Narciso Mostarda, medico e direttore generale della Asl Roma 6, che a un certo punto sembrava essere il profilo su cui era stata trovata la quadra. Niente accordo anche su Luigi Varratta, già prefetto a Reggio Calabria. Il primo vicino al Pd, il secondo sostenuto dal M5s: saltano entrambi, dopo un confronto durato fino a tarda notte. Non è bastata una settimana di riflessione e ‘scouting’, dopo due dimissioni e il passo indietro di Eugenio Gaudio. Serve altro tempo e un nuovo nome ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lacalabrese restaun. Dopo una lunga discussione nel, il Consiglio dei ministri di questa notte si è conclusouna designazione:ildi Narciso, medico e direttore generale della Asl Roma 6, che a un certo punto sembrava essere il profilo su cui era statata la quadra. Niente accordosu Luigi Varratta, già prefetto a Reggio. Il primo vicino al Pd, il secondo sostenuto dal M5s: saltano entrambi, dopo un confronto durato fino a tarda notte. Non è bastata una settimana di riflessione e ‘scouting’, dopo due dimissioni e il passo indietro di Eugenio Gaudio. Serve altro tempo e un nuovo...

