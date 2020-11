Cagliari-Verona oggi in tv in chiaro: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il programma di Cagliari-Verona, gara valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Alla Sardegna Arena si affrontano due squadre piene di talenti e protagoniste di un buon inizio di stagione. In palio c’è il passaggio del turno nella competizione, dove ad attendere la vincente del match c’è l’Atalanta. L’incontro, previsto oggi mercoledì 25 novembre alle ore 17:30, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Alla Sardegna Arena si affrontano due squadre piene di talenti e protagoniste di un buon inizio di stagione. In palio c’è il passaggio del turno nella competizione, dove ad attendere la vincente del match c’è l’Atalanta. L’incontro, previstomercoledì 25 novembre alle ore 17:30, sarà trasmesso intv su Rai Sport, oltre che insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. SportFace.

CagliariCalcio : Vigilia di #CagliariVerona, #CoppaItalia. Qui - vivere_sardegna : Cagliari-Verona, vota la FORMAZIONE DEI TIFOSI - Calcio_Casteddu : ?Che aspetti? ??Vota la tua formazione - dgiorgio73 : @fior_pa @AndreaGiunchi Boh? Non so. Per ora abbiamo visto due partite belle contro due squadre mediocri (Samp e Ca… - CalcioIN : ? ROJADIRECTA Inter-Real Madrid Liverpool-Atalanta Cagliari-Verona, dove vedere Partite Live Streaming Gratis Onlin… -