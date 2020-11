Cagliari: il tampone di Simeone ha dato esito positivo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giovanni Simeone è risultato positivo al Covid. Dopo il risultato del tampone l'attacante del Cagliari è stato messo in isolamento come previsto dalle normative. A comunicare la positività è stata la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giovanniè risultatoal Covid. Dopo il risultato dell'attacante delè stato messo in isolamento come previsto dalle normative. A comunicare la positività è stata la ...

fantapazzcom : Nandez negativo, le ultime da Cagliari - Cagliari_1920 : Cagliari, per Nandez oggi ultimo tampone - UgoBaroni : RT @SkySport: Cagliari, Nandez negativo al coronavirus: ha ripreso ad allenarsi - infoitsport : Cagliari, Godin positivo e salta almeno due partite: quando è previsto il nuovo tampone - infoitsport : Cagliari, allenamento mattutino per gli isolani. Ancora un tampone negativo per Nandez -