Buongiorno dalla Borsa 25 novembre 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) (TeleBorsa) – Giornata di forti guadagni per Wall Street, con il Dow Jones in rialzo dell’1,54%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dell’1,46%. Tokyo conclude in progresso dello 0,50%, archiviando la sessione a 26.296,9 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,38% e archivia la seduta a 13.902,5 punti. Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,28%. In luce sul listino milanese il comparto petrolio, con un +1,00% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di Saras, con una variazione percentuale dell’1,60%. È ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Tele) – Giornata di forti guadagni per Wall Street, con il Dow Jones in rialzo dell’1,54%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dell’1,46%. Tokyo conclude in progresso dello 0,50%, archiviando la sessione a 26.296,9 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,38% e archivia la seduta a 13.902,5 punti. Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,28%. In luce sul listino milanese il comparto petrolio, con un +1,00% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di Saras, con una variazione percentuale dell’1,60%. È ...

