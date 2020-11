Brunetta di destro e di sinistro | Parma scopre il “pianista” che si ispira a Riquelme

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La sfida al Cosenza è stata l’occasione per l’esordio dal primo minuto dicon la maglia del: il trequartista argentino ha subito incantato… I pochi minuti a disposizione contro Fiorentina e Roma non potevano di certo essere sufficienti per giudicare Juan Francisco. L’argentino di passaporto italiano è stato uno tra gli ultimi acquisti delnelle febbrili ore a conclusione del mercato. La sfida di Coppa Italia contro il Cosenza si è rivelata al contrario chance ideale per vederlo finalmente con la maglia da titolare. E Fabio Liverani può ritenersi ampiamente soddisfatto per quanto dimostrato dal trequartista di Laboulaye, decisivo con una doppietta per la qualificazione dei ducali.piazzato in sicurezza eal volo, da bomber vero pur non ...