Brigata Bianca è il nuovo album di Samuel atteso a gennaio 2021

Il nuovo album di Samuel è Brigata Bianca. Il prossimo disco da solista della voce dei Subsonica è atteso per il 22 gennaio 2021 e segue idealmente Il Codice Della Bellezza, pubblicato nel 2017. Il suo prossimo lavoro sulla lunga distanza è già stato anticipato dal singolo Tra Un Anno, che ha pubblicato insieme all'annuncio del ritorno con un nuovo album. I 15 brani contenuti in Brigata Bianca sono stati composti nel Golfo Mistico, lo studio nel quale Samuel ha deciso di trascorrere questi mesi di emergenza sanitaria per creare nuova musica. Da questo posto così speciale, Samuel ha anche estratto il nome del suo tour estivo, che ha condotto tra ...

