Brescia, casi di coronavirus: niente Coppa Italia e sconfitta a tavolino contro Empoli (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati positivi. Pertanto, data la situazione, il Club ha deciso di rinunciare alla trasferta di Coppa Italia al fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all'interno del Gruppo Squadra che potrebbe compromettere la continuazione del Campionato di Serie B. Questa mattina sono ripresi gli allenamenti in forma individuale per i tesserati risultati negativi al tampone".Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del club e sui canali social del Brescia. La società rinuncia dunque alla partita di Coppa e subirà il 3-0 a tavolino.embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati positivi. Pertanto, data la situazione, il Club ha deciso di rinunciare alla trasferta dial fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all'interno del Gruppo Squadra che potrebbe compromettere la continuazione del Campionato di Serie B. Questa mattina sono ripresi gli allenamenti in forma individuale per i tesserati risultati negativi al tampone".Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del club e sui canali social del. La società rinuncia dunque alla partita die subirà il 3-0 a.embedcontent src="twitter" ...

sportli26181512 : UFFICIALE: casi di Covid, il Brescia rinuncia alla trasferta di Coppa. 3-0 a tavolino per l'Empoli, sfiderà il Napo… - cmdotcom : UFFICIALE: casi di Covid, il #Brescia rinuncia alla trasferta di Coppa. 3-0 a tavolino per l'Empoli, sfiderà il Nap… - ItaSportPress : Brescia, casi di coronavirus: niente Coppa Italia e sconfitta a tavolino contro Empoli - - Zelgadis265 : RT @tancredipalmeri: Il Brescia non sarà ad Empoli dove oggi avrebbe dovuto giocare alle 14.30 i sedicesimi di Coppa Italia, a causa di 4 c… - miagmarsuren : RT @tancredipalmeri: Il Brescia non sarà ad Empoli dove oggi avrebbe dovuto giocare alle 14.30 i sedicesimi di Coppa Italia, a causa di 4 c… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia casi Covid: 10 bresciani morti e 226 nuovi casi, i contagi Comune per Comune BresciaToday Brescia, casi di coronavirus: niente Coppa Italia e sconfitta a tavolino contro Empoli

“Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati ...

salgono a 1.459 gli infortuni

Impennata di contagi sul lavoro a causa del Covid-19 in provincia di Cremona: sono 1.459 i casi denunciati al 31 ottobre, contro i 1.433 di fine settembre, quindi 26 ...

“Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati ...Impennata di contagi sul lavoro a causa del Covid-19 in provincia di Cremona: sono 1.459 i casi denunciati al 31 ottobre, contro i 1.433 di fine settembre, quindi 26 ...