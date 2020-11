Botte, pedofilia, stalking. Il libro nero delle toghe che non pagano mai (Di mercoledì 25 novembre 2020) Massimo Malpica Storie di magistrati che hanno commesso delitti raccolte da Zurlo: tutti scagionati Un libro nero che più nero non si può per raccontare i panni sporchi dei magistrati, lavati preferibilmente in famiglia, messi in fila dalla sezione disciplinare del Csm ma sbianchettati perché si sa, la privacy è sacra e quella delle toghe, se possibile, lo è ancora di più. Anche perché i protagonisti delle storie che Stefano Zurlo racconta ne «Il libro nero della Magistratura» (Baldini&Castoldi, 224 pagine, in libreria da domani), e che coprono lo spazio dell'ultimo decennio, spesso continuano a fare il proprio lavoro. Restano al loro posto, cavandosela magari con una censura, un ammonimento, il corrispettivo disciplinare di una ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Massimo Malpica Storie di magistrati che hanno commesso delitti raccolte da Zurlo: tutti scagionati Unche piùnon si può per raccontare i panni sporchi dei magistrati, lavati preferibilmente in famiglia, messi in fila dalla sezione disciplinare del Csm ma sbianchettati perché si sa, la privacy è sacra e quella, se possibile, lo è ancora di più. Anche perché i protagonististorie che Stefano Zurlo racconta ne «Ildella Magistratura» (Baldini&Castoldi, 224 pagine, in libreria da domani), e che coprono lo spazio dell'ultimo decennio, spesso continuano a fare il proprio lavoro. Restano al loro posto, cavandosela magari con una censura, un ammonimento, il corrispettivo disciplinare di una ...

