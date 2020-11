Borriello: “Da domani lavoreremo per intitolare il San Paolo a Maradona” (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della possibilità di intitolare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. “Già da domani lavoreremo per intitolare lo stadio San Paolo a Maradona. Lo stadio è nostro e lo possiamo fare. Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare, convocheremo la commissione toponomastica, ma non credo ci saranno problemi”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della possibilità dilo stadio Sana Diego Armando Maradona. “Già daperlo stadio Sana Maradona. Lo stadio è nostro e lo possiamo fare. Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare, convocheremo la commissione toponomastica, ma non credo ci saranno problemi”. L'articolo ilNapolista.

