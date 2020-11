Bonus ristorazione, domande in scadenza il 28 novembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) Scade il 28 novembre la possibilità per ristoranti, pizzerie, agriturismi, alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo), catering e mense di presentare la domanda per ottenere il Bonus ristorazione, il contributo da 1.000 a 10.000 euro, per l’acquisto di prodotti delle filiere agricole e agroalimentari del nostro Paese. Le domande possono essere presentate online o all’Ufficio Postale. Bonus ristorazione, i requisiti Possono aderire tutte le imprese che erano in attività alla data del 15 agosto con i seguenti codici ATECO: 56.10.11 ristorazione con somministrazione 56-10-12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.21.00 Fornitura di pasti preparati 56.29.10 Mense 56.29.20 Catering continuativo su ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Scade il 28la possibilità per ristoranti, pizzerie, agriturismi, alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo), catering e mense di presentare la domanda per ottenere il, il contributo da 1.000 a 10.000 euro, per l’acquisto di prodotti delle filiere agricole e agroalimentari del nostro Paese. Lepossono essere presentate online o all’Ufficio Postale., i requisiti Possono aderire tutte le imprese che erano in attività alla data del 15 agosto con i seguenti codici ATECO: 56.10.11con somministrazione 56-10-12 Attività diconnesse alle aziende agricole 56.21.00 Fornitura di pasti preparati 56.29.10 Mense 56.29.20 Catering continuativo su ...

