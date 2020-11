Bonus Natale 2020, in arrivo un cashback da 150 euro: cos’è, come funziona e come ottenerlo (Di mercoledì 25 novembre 2020) A dicembre 2020 si concretizzerà la possibilità per le famiglie di ottenere un Bonus da 150 euro per le spese natalizie, attraverso un meccanismo di rimborso dedicato a chi utilizza i pagamenti con carta elettronica. Si tratta di un beneficio aggiuntivo rispetto al programma di cashback già previsto all’interno dello scorso “decreto agosto” e in fase di avviamento. L’obiettivo di lungo termine dell’operazione riguarda il decollo di un nuovo meccanismo di contrasto all’uso del nero, consolidando da parte degli italiani l’abitudine al comportamento virtuoso degli acquisti cashless. Con l’ulteriore Bonus di Natale si punta inoltre a far ripartire i consumi in un momento nel quale l’economia è stata duramente provata dall’emergenza coronavirus e dalle misure di restrizione alla mobilità ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 25 novembre 2020) A dicembresi concretizzerà la possibilità per le famiglie di ottenere unda 150per le spese natalizie, attraverso un meccanismo di rimborso dedicato a chi utilizza i pagamenti con carta elettronica. Si tratta di un beneficio aggiuntivo rispetto al programma digià previsto all’interno dello scorso “decreto agosto” e in fase di avviamento. L’obiettivo di lungo termine dell’operazione riguarda il decollo di un nuovo meccanismo di contrasto all’uso del nero, consolidando da parte degli italiani l’abitudine al comportamento virtuoso degli acquisti cashless. Con l’ulterioredisi punta inoltre a far ripartire i consumi in un momento nel quale l’economia è stata duramente provata dall’emergenza coronavirus e dalle misure di restrizione alla mobilità ...

