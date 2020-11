Bonus Nascita a Cavazzo Carnico: 1000euro a partire dalle nascite o adozioni avvenute nel 2019 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel perseguire in modo ancor più deciso le sue politiche di sostegno alla famiglia, l’Amministrazione comunale di Cavazzo Carnico ha deciso di istituire un nuovo Bonus collegato alla natalità che prevede l’assegnazione di un contributo una tantum di 1000 euro per ogni nuovo nato o adottato residente nel territorio comunale. Viene così sostituito il Bonus bebè comunale che integrava con 100 euro l’omonima misura regionale. La nuova iniziativa è finanziata con risorse attinte dal bilancio comunale e prevede la pubblicazione annuale di un avviso pubblico. Quest’anno sono coinvolte le famiglie con bambini nati o adottati nel 2019 che dovranno presentare domanda entro il 30 novembre. La misura sarà confermata anche nei prossimi anni, divenendo così strutturale. L’intento perseguito ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel perseguire in modo ancor più deciso le sue politiche di sostegno alla famiglia, l’Amministrazione comunale diha deciso di istituire un nuovocollegato alla natalità che prevede l’assegnazione di un contributo una tantum di 1000 euro per ogni nuovo nato o adottato residente nel territorio comunale. Viene così sostituito ilbebè comunale che integrava con 100 euro l’omonima misura regionale. La nuova iniziativa è finanziata con risorse attinte dal bilancio comunale e prevede la pubblicazione annuale di un avviso pubblico. Quest’anno sono coinvolte le famiglie con bambini nati o adottati nelche dovranno presentare domanda entro il 30 novembre. La misura sarà confermata anche nei prossimi anni, divenendo così strutturale. L’intento perseguito ...

AlboBagheria : Intervento economico per l'erogazione del Bonus di mille euro per la nascita di un figlio, ex art. 6 comma 5 L.R.… - Uilscuolamonza : RT @ITALUIL: ?????? Il premio alla nascita o “bonus mamma domani” INPS fornisce chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della dom… - carlacasu : RT @CitizenPost: Premio alla nascita: a chi spetta il bonus da 800 euro - sassaripost : RT @CitizenPost: Premio alla nascita: a chi spetta il bonus da 800 euro - CitizenPost : Premio alla nascita: a chi spetta il bonus da 800 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Nascita Cavazzo Carnico, il bonus bebè comunale passa da 100 a 1000 euro - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Blangiardo: nel 2021 rischiamo un altro record negativo di nascite

Un ulteriore calo delle nascite, già da anni a livelli più che preoccupanti ... E anche lo strumento individuato per venire incontro alle famiglie, il “bonus asili nido”, non ha raggiunto tutti i ...

Novità in arrivo sul congedo maternità. Una svolta epocale!

Il congedo di maternità entra nel mondo del calcio professionistico a tutela delle mamme calciatrici che decidono di avere un figlio.

Un ulteriore calo delle nascite, già da anni a livelli più che preoccupanti ... E anche lo strumento individuato per venire incontro alle famiglie, il “bonus asili nido”, non ha raggiunto tutti i ...Il congedo di maternità entra nel mondo del calcio professionistico a tutela delle mamme calciatrici che decidono di avere un figlio.