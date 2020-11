Bollettino Covid oggi 25 novembre | contagi in calo a Milano città

(Di mercoledì 25 novembre 2020), 252020 - Degli oltre 5mila nuovi positivi in Lombardi a, quasi la metà sono in provincia di, dove si registrano ancora 2.261 casi. A, scendono a 517. Ieri n ...

SkyTG24 : #Coronavirus La presidente von der Leyen sottolinea che 'un rilassamento troppo celere ed eccessivo delle misure di… - borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - Adnkronos : ++Covid Emilia, 2.130 nuovi casi e 54 morti: il bollettino++ - ilmamilio : COVID, Bollettino Italia: +25.853, 722 morti. Il rapporto positivi/tamponi scende all'11,24% - GirWebTV : Emergenza COVID, Bollettino Taranto Città: 1.489 casi al 24 novembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 25.853 nuovi casi e 722 vittime. Aumentano anche se di poco, i ricoveri in terapia intensiva. Scaccabarozzi: "A oggi ci sono 1,2 miliardi di dosi già ...ROMA (ITALPRESS) – Decessi in discesa con 722 morti nelle ultime 24 ore a fronte degli 853 di ieri. Il totale delle vittime sale così a ...