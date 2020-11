Bollettino Coronavirus del 25 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In data 25l’incremento nazionale dei casi è +1,77% (ieri +1,62%) con 1.480.874 contagiati totali, 637.149 dimissioni/guarigioni (+31.819) e 51.028 deceduti (+722); 791.697 infezioni in corso (-6.689). Elaborati 230.007 tamponi (ieri 188.659 ); 25.853 positivi; rapporto positivi/tamponi 11,24% (ieri 12,31%). Ricoverati con sintomi -264 (34.313); terapie intensive +32 (3.848). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.173; Piemonte 2.878; Campania 2.815; Veneto 2.660; Emilia Romagna 2.130; Lazio 2.102; Puglia 1.511; Sicilia 1.317. In Lombardia curva +1,35% (ieri +1,29%) con 42.063 tamponi (ieri 31.033 ) e 5.173 positivi; rapporto positivi/tamponi 12,29% (ieri 15,74%); 386.958 contagiati totali; ricoverati -246 (8.114); terapie intensive +10 (942); 155 decessi (21.005). Il rallentamento del contagio non deve farci abbassare la guardia e, soprattutto, non ci deve ...