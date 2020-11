Black Panther 2 | Rihanna farà parte del cast?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020), è uno dei film Marvel/Disney più chiacchierati dell’ultimo periodo. Il film che vede alla regia sempre Ryan Coogler (Regista del primo capitolo dedicato al sovrano del Wakanda), che oltre a dover fare i conti con tutti i rumor sulla possibile sostituzione di Chadwick Boseman, per altro smentiti dagli stessi Marvel studios, recentemente si era sparsa la voce che suggeriva come nuovo membro delniente meno che. Ma sono voci reali oppure infondate? Come spesso accade con questi rumor alla fine si è rivelata una voce infondata. Sembrerebbe che la notizia si sia diffusa, quando i fan hanno cercato su Google il film e il nome disia comparso nella scheda. Quindi la notizia, che è stata prontamente smentita, era solamente un errore di Google e almeno per adesso ...