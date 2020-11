Bill Murray | morto suo fratello Ed | aveva ispirato il film Palla da Golf

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lutto in famiglia per l'attore: èsuoEd, l'ispirazione dietro al personaggio di Danny Noonan inda. L'attoree la sua famiglia hanno dovuto dire addio a suomaggiore, Eddi recente, come riportato da un annuncio Instagram della compagnia William. Ed, cheintrodotto la sua famiglia al mondo dele nel 1963 era risultato vincitore di una borsa di studio della Northwestern University (assegnata generalmente ai caddy), era stato fonte d'ispirazione per una storyline deldel ...