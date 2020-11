Biden riporta l’establishment a Washington, ma alcune icone della sinistra restano in panchina (Di mercoledì 25 novembre 2020) Emarginato in casa propria per quattro anni, l’establishment è tornato: Joe Biden, l’ “usato sicuro” della politica statunitense, sta costruendo una squadra di soliti noti della Washington democratica, dove contano l’affidabilità e la competenza. Del resto, nessuno poteva aspettarsi fuochi d’artificio dallo “zio Joe”: molte donne in posizioni inedite – la sua vice Kamala Harris, Janet Yellen al Tesoro e Avril Haines all’Intelligence –; bianchi, neri e ispanici ben bilanciati; ma anche molta attenzione agli equilibri politici. Così, restano in panchina le icone della sinistra “sanderista” e socialista (anche se per il senatore Bernie Sanders potrebbe sempre esserci un posto al Lavoro). Donald Trump trangugia amaro: dà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Emarginato in casa propria per quattro anni,è tornato: Joe, l’ “usato sicuro”politica statunitense, sta costruendo una squadra di soliti notidemocratica, dove contano l’affidabilità e la competenza. Del resto, nessuno poteva aspettarsi fuochi d’artificio dallo “zio Joe”: molte donne in posizioni inedite – la sua vice Kamala Harris, Janet Yellen al Tesoro e Avril Haines all’Intelligence –; bianchi, neri e ispanici ben bilanciati; ma anche molta attenzione agli equilibri politici. Così,inle“sanderista” e socialista (anche se per il senatore Bernie Sanders potrebbe sempre esserci un posto al Lavoro). Donald Trump trangugia amaro: dà ...

Il processo di transizione è iniziato. Joe Biden è concentrato nella creazione del suo Gabinetto. Il profilo di questo importantissimo team non si è certo avvicinato all’ala di estrema sinistra dei De ...

Stati Uniti, le prime nomine dell’amministrazione Biden-Harris

Un’amministrazione diversificata e rappresentativa della società americana, con John Kerry inviato per il clima: così sarà la presidenza Biden-Harris.

