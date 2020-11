Biathlon | Didier Bionaz e Tommaso Giacomel | licenza di stupire

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La stagione 2020/2021 delè ormai alle porte. Tra una manciata di giorni, precisamente da sabato 28 novembre, al Kontiolahtistadium (Finlandia) il circus è pronto a dare il via ad una nuova emozionante cavalcata verso la sfera di cristallo. A causa dell’emergenza sanitaria mondiale in corso, con l’aggravarsi della situazione nel post-estate, il calendario è stato profondamente rivoluzionato e agli spettatori non sarà possibile assistere in loco alle competizioni, ma pare quantomeno che le gare in programma possano venire svolte senza ulteriori problemi. Il norvegese Johannes Bø ha saputo confermarsi campione della Coppa del mondo nonostante i due weekend tedeschi saltati per via della nascita del primogenito Gustav, beffando un “eroico” Martin Fourcade di sole due lunghezze, e sarà naturalmente l’uomo da battere anche questa ...