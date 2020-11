Bianca Guaccero si scusa dai social: “Il tutorial doveva essere comico, triste siparietto” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Quello che va in onda in tv non può portare a una figura maldestra. Siamo sicuramente sicuri che nelle intenzioni di Bianca Guaccero e di tutta la squadra di Detto Fatto non ci fosse nessuna intenzione di lanciare un messaggio sessista con il tutorial per fare la spesa in modo sexy. Un anno fa di questi tempi stavamo parlando di quanto il messaggio di Bianca e di Carla Gozzi nel giorno della lotta alla violenza contro le donne, fosse stato forte. Non mettiamo quindi minimamene in dubbio il fatto che la conduttrice volesse lanciare messaggi sessisti. Era una cosa ironica che, come ha detto la conduttrice nel suo messaggio social, è venuta male, molto male. Ed è per questo che dopo ore di silenzio, anche Bianca Guaccero ha deciso di dire la sua. LE SCUSE DI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 novembre 2020) Quello che va in onda in tv non può portare a una figura maldestra. Siamo sicuramente sicuri che nelle intenzioni die di tutta la squadra di Detto Fatto non ci fosse nessuna intenzione di lanciare un messaggio sessista con ilper fare la spesa in modo sexy. Un anno fa di questi tempi stavamo parlando di quanto il messaggio die di Carla Gozzi nel giorno della lotta alla violenza contro le donne, fosse stato forte. Non mettiamo quindi minimamene in dubbio il fatto che la conduttrice volesse lanciare messaggi sessisti. Era una cosa ironica che, come ha detto la conduttrice nel suo messaggio, è venuta male, molto male. Ed è per questo che dopo ore di silenzio, ancheha deciso di dire la sua. LE SCUSE DI ...

