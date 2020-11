Best FIFA Football Awards, svelati tutti i candidati: per il miglior calciatore c’è CR7 (Di mercoledì 25 novembre 2020) La FIFA ha rivelato i candidati selezionati per sette dei trofei individuali che saranno presentati alla cerimonia dei Best FIFA Football Awards, in programma il 17 dicembre 2020. Due giurie di esperti, una per il calcio femminile e una per il calcio maschile, hanno selezionato i candidati per ciascuna categoria.Di seguito, l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.miglior GIOCATORE FIFA Thiago Alcântara (Spain / FC Bayern München / Liverpool FC) Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC) Kevin De Bruyne (Belgium / Manchester City FC) Robert Lewandowski (Poland / FC Bayern München) Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC) Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain) Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona) Neymar ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laha rivelato iselezionati per sette dei trofei individuali che saranno presentati alla cerimonia dei, in programma il 17 dicembre 2020. Due giurie di esperti, una per il calcio femminile e una per il calcio maschile, hanno selezionato iper ciascuna categoria.Di seguito, l'elenco deiin ordine alfabetico.GIOCATOREThiago Alcântara (Spain / FC Bayern München / Liverpool FC) Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC) Kevin De Bruyne (Belgium / Manchester City FC) Robert Lewandowski (Poland / FC Bayern München) Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC) Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain) Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona) Neymar ...

