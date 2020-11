Berlusconi | Meloni e Salvini | “Compatti su scostamento di bilancio Documento unitario del centrodestra”

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – “I tre leader del centrodestra” Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini “si sono sentiti in videoconferenza per parlare di misure economiche, manovra e scostamento di bilancio. Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’unità e la compattezza indiscutibile della coalizione. I tre partiti hanno dato mandato immediato a un gruppo di esperti affinché preparino un documento unitario con proposte comuni da presentare al governo e sulla quale chiederanno una risposta formale. Il centrodestra avrà una posizione unitaria in occasione del voto sullo scostamento di bilancio“. Lo comunicano gli uffici stampa dei tre leader di centrodestra. MELONI: IO SONO PER CENTRODESTRA CONFEDERATO