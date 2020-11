Beni confiscati, Santa Maria la Fossa: l’allarme della Cgil (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon la annunciata decisione del comune di Santa Maria La Fossa di uscire dal consorzio Agrorinasce, il futuro di uno dei Beni confiscati più grandi della Campania e del meridione è a rischio con la possibile perdita di ingenti finanziamenti volti alla sua valorizzazione. “È necessaria – dichiara il segretario generale Cgil Caserta, Matteo Coppola – una soluzione condivisa che guardi alla gestione dei Beni confiscati in un’ottica condivisa e partecipata. Occorre che Ministero dell’Interno e governo nazionale e regionale garantiscano la sopravvivenza di questi luoghi senza la perdita di finanziamenti come già avvenuto in passato, cosicché questi Beni possano continuare ad essere volano per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon la annunciata decisione del comune diLadi uscire dal consorzio Agrorinasce, il futuro di uno deipiù grandiCampania e del meridione è a rischio con la possibile perdita di ingenti finanziamenti volti alla sua valorizzazione. “È necessaria – dichiara il segretario generaleCaserta, Matteo Coppola – una soluzione condivisa che guardi alla gestione deiin un’ottica condivisa e partecipata. Occorre che Ministero dell’Interno e governo nazionale e regionale garantiscano la sopravvivenza di questi luoghi senza la perdita di finanziamenti come già avvenuto in passato, cosicché questipossano continuare ad essere volano per ...

