Benetton, Antitrust apre istruttoria per abuso di dipendenza economica in due contratti di franchising (Di mercoledì 25 novembre 2020) . Ecco cos’è successo L’Antitrust ha aperto un’istruttoria nei confronti del gruppo Benetton per presunto abuso di dipendenza economica in merito a due contratti di franchising che il gruppo aveva stipulato con un rivenditore indipendente di prodotti Benetton. L’Antitrust ha precisato che L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) . Ecco cos’è successo L’ha aperto un’nei confronti del gruppoper presuntodiin merito a duediche il gruppo aveva stipulato con un rivenditore indipendente di prodotti. L’ha precisato che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Benetton nel mirino dell'Antitrust per abusi nei contratti con i rivenditori - corriereveneto : #Benetton, istruttoria dell’Antitrust sui contratti di franchising - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Benetton nel mirino dell'Antitrust per abusi nei contratti con i rivenditori - danyluce1 : RT @LUIGIVACCARO5: ***Benetton: Antitrust contesta abuso dipendenza economica in contratti franchising @sole24ore - razorblack66 : L'Antitrust ha contestato a Benetton un abuso di dipendenza economica -