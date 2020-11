Basket, recuperi in Eurolega ed EuroCup. Stabilite le date per Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano e Bourg-Reyer Venezia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stabilite ulteriori date per i recuperi di Eurolega ed EuroCup a seguito di partite rinviate dopo che alcune squadre avevano manifestato un elevato numero di casi di Covid-19 al proprio interno. A essere coinvolte sono l’Olimpia Milano in Eurolega e la Reyer Venezia in EuroCup. Per quanto riguarda la squadra di coach Ettore Messina, il match contro lo Zenit San Pietroburgo, già rinviato due volte prima per problemi Covid dei russi e poi per quelli dei lombardi, sarà di scena il 22 febbraio 2021 alle 18:00 italiane, in trasferta, prima di quello che nella cronologia normale è il 26° turno contro il Khimki Mosca (questa volta però al Forum). Gli uomini allenati da Walter ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020)ulterioriper idieda seguito di partite rinviate dopo che alcune squadre avevano manifestato un elevato numero di casi di Covid-19 al proprio interno. A essere coinvolte sono l’ine lain. Per quanto riguarda la squadra di coach Ettore Messina, il match contro loSan, già rinviato due volte prima per problemi Covid dei russi e poi per quelli dei lombardi, sarà di scena il 22 febbraio 2021 alle 18:00 italiane, in trasferta, prima di quello che nella cronologia normale è il 26° turno contro il Khimki Mosca (questa volta però al Forum). Gli uomini allenati da Walter ...

OA_Sport : Basket, recuperi in Eurolega ed EuroCup. Stabilite le date per Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano e Bourg-Reyer V… - fit_village : RT @PallacReggiana: Dicembre di fuoco per la UNAHOTELS ?? Le date dei recuperi: 3 dicembre vs @treviso_basket 9 dicembre @ @AllianzPallTS… - gallian_c : RT @Eurosport_IT: Ecco quando si giocheranno i recuperi di Serie A ???????? #EurosportBASKET | #LegaBasket | #LBASerieA - AndySportNews : #LBASerieA Recuperi 23 dicembre 18.15 @REYER1872-@AllianzPallTS 23 dicembre 16.00 @VanoliCremona-@dinamo_sassari… - AndySportNews : #LBASerieA Recuperi 3 dicembre 20.30 @PallacReggiana - @treviso_basket 9 dicembre 19.30 @VanoliCremona-… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket recuperi Basket, dicembre “hot” per la Unahotels: le date dei recuperi Reggionline EuroLeague: il recupero tra Zenit San Pietroburgo ed Olimpia Milano si giocherà il 22 Febbraio

La partita Zenit San Pietroburgo – A|X Armani Exchange Olimpia Milano valevole per il Round 5 della regular season di EuroLeague e sospesa ...

San Bernardo Cantù, un mese di dicembre carico di impegni: sei partite in 20 giorni foto

Niente partita il prossimo fine settimana per impegni della Nazionale, si riparte da dicembre. E in queste ore la Lega basket ha fissato le date dei due recuperi che vedono coinvolta l’Acqua S.Bernard ...

La partita Zenit San Pietroburgo – A|X Armani Exchange Olimpia Milano valevole per il Round 5 della regular season di EuroLeague e sospesa ...Niente partita il prossimo fine settimana per impegni della Nazionale, si riparte da dicembre. E in queste ore la Lega basket ha fissato le date dei due recuperi che vedono coinvolta l’Acqua S.Bernard ...