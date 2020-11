Basket, Qualificazioni Europei 2022: i convocati dell’Italia per Macedonia del Nord e Russia. 5 esordienti per Sacchetti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono stati diramati i dodici convocati per le due sfide dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2022. Gli azzurri affronteranno nella “bolla” di Tallinn la Macedonia del Nord (sabato 28 novembre) e la Russia (lunedì 30). La nazionale è già qualificata per EuroBasket, visto che è uno dei paesi ospitanti della prima fase della manifestazione continentale e dunque gioca le Qualificazioni fuori classifica. Nei dodici scelti da Meo Sacchetti ci sono cinque esordienti: Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Il capitano sarà Amedeo Della Valle, mentre il CT azzurro ha deciso di non convocare Leonardo Candi e Giordano Bortolani (scelta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono stati diramati i dodiciper le due sfidenelleagli. Gli azzurri affronteranno nella “bolla” di Tallinn ladel(sabato 28 novembre) e la(lunedì 30). La nazionale è già qualificata per Euro, visto che è uno dei paesi ospitanti della prima fase della manifestazione continentale e dunque gioca lefuori classifica. Nei dodici scelti da Meoci sono cinque: Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Il capitano sarà Amedeo Della Valle, mentre il CT azzurro ha deciso di non convocare Leonardo Candi e Giordano Bortolani (scelta ...

