Basket femminile: Schio passa con le big a San Martino di Lupari nell’anticipo della 9a di Serie A1 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Famila Schio si avvicina alla grande alla bolla di Eurolega di Girona, vincendo l’anticipo della 9a giornata di Serie A1 2020-2021 contro il Fila San Martino di Lupari. Non c’è storia al PalaLupe: un 56-76 netto, con l’allungo che arriva a cavallo tra i due quarti centrali ed è propiziato da tre grandi prestazioni: quelle di Giorgia Sottana e Natalie Achonwa (18 punti per entrambe, con la seconda che aggiunge 12 rimbalzi) e di Sandrine Gruda (17). Per la squadra di coach Larry Abignente qualcosa arriva solo dalla grande ex (ma non l’unica sui due fronti), Jolene Anderson, con 11 punti. Inizio molto equilibrato, con le due squadre che non riescono ad andare a segno per due minuti abbondanti, fin quando è Sottana a sbloccare la situazione. Nella prima metà del quarto d’apertura segnano, poi, solo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Familasi avvicina alla grande alla bolla di Eurolega di Girona, vincendo l’anticipo9a giornata diA1 2020-2021 contro il Fila Sandi. Non c’è storia al PalaLupe: un 56-76 netto, con l’allungo che arriva a cavallo tra i due quarti centrali ed è propiziato da tre grandi prestazioni: quelle di Giorgia Sottana e Natalie Achonwa (18 punti per entrambe, con la seconda che aggiunge 12 rimbalzi) e di Sandrine Gruda (17). Per la squadra di coach Larry Abignente qualcosa arriva solo dalla grande ex (ma non l’unica sui due fronti), Jolene Anderson, con 11 punti. Inizio molto equilibrato, con le due squadre che non riescono ad andare a segno per due minuti abbondanti, fin quando è Sottana a sbloccare la situazione. Nella prima metà del quarto d’apertura segnano, poi, solo ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile A2 Femminile - Basket Carugate, rilasciata Beatrice Olajide Pianetabasket.com Basket, rinviata la sfida tra San Giovanni Valdarno e Surgical Virtus Cagliari

Rinviata per Covid la partita della Virtus Cagliari contro Bruschi Basket Galli San Giovanni Valdarno

Rinviata a data da destinarsi la gara tra Bruschi Galli e Surgical Virtus, anticipo della nona giornata dell'A2 femminile di basket che si sarebbe dovuto giocare alle 21.30 di domani al PalaGalli di S ...La Società Sportiva Virtus Cagliari comunica che, a seguito della positività al Covid-19 da parte di alcune atlete della ...