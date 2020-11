Bambina morta a scuola, incidente ad educazione fisica: aveva 10 anni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Accade una tragedia nel corso degli esercizi di educazione fisica, una Bambina morta a scuola ad appena 10 anni. Indagano i carabinieri. È terribile quanto successo ad una Bambina morta a scuola a Palermo. La tragedia si è verificata durante il normale orario di lezioni, nel corso dello svolgimento della disciplina di educazione fisica. A L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Accade una tragedia nel corso degli esercizi di, unaad appena 10. Indagano i carabinieri. È terribile quanto successo ad unaa Palermo. La tragedia si è verificata durante il normale orario di lezioni, nel corso dello svolgimento della disciplina di. A L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

