Azioni HSBC in calo del 34% da inizio anno Investire o no?

Leggi su invezz

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lesono aumentate da 21,3$ a 26,7$ dall’di novembre e il prezzo attuale è di circa 26,6$. Lepotrebbero essere un buon investimento a lungo termine e il quadro tecnico implica che il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente. Analisi fondamentale:è una banca stabile con una buona posizione sul mercatoHoldings plc è una banca d’affari multinazionale britannica, ed è la sesta banca più grande del mondo per patrimonio totale. Con oltre 3.900 uffici in 65 paesi, questa banca serve circa 38 milioni di clienti. L’Europa sta affrontando molte sfide e venti contrari economici tra cui la pandemia Covid-19, ma le banche europee sono ancora in una buona situazione rispetto alle banche statunitensi. I prossimi mesi non ...