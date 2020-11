Avete mai visto il fratello di Lady Diana? A 56 anni contro The Crown 4 [FOTO] (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si direbbe che la quarta stagione di The Crown non abbia avuto un eccellente riscontro da alcuni membri di Buckingham Palace. Nelle ultime ore non pochi tabloid britannici avrebbero rivelato i malumori del Principe William e del futuro erede al trono Carlo per via di alcune scene messe in streaming della nota serie Netflix. La quarta stagione racconta gli anni tra il 1979 e i primi anni ’90, un periodo importante per la famiglia reale quanto delicato per via dei rumors spesso molto insidiosi e pungenti. Anche il fratello di Lady Diana, il conte Charles Spencer avrebbe manifestato una certa preoccupazione. “La mia preoccupazione è che le persone vedano un programma come questo e si dimentichino che è fiction. Gli stranieri, soprattuto gli americani, mi ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si direbbe che la quarta stagione di Thenon abbia avuto un eccellente risda alcuni membri di Buckingham Palace. Nelle ultime ore non pochi tabloid britci avrebbero rivelato i malumori del Principe William e del futuro erede al trono Carlo per via di alcune scene messe in streaming della nota serie Netflix. La quarta stagione racconta glitra il 1979 e i primi’90, un periodo importante per la famiglia reale quanto delicato per via dei rumors spesso molto insidiosi e pungenti. Anche ildi, il conte Charles Spencer avrebbe manifestato una certa preoccupazione. “La mia preoccupazione è che le persone vedano un programma come questo e si dimentichino che è fiction. Gli stranieri, soprattuto gli americani, mi ...

LucaBizzarri : Neanche il tempo di trovare una battuta su Narciso Mostarda che non fosse su Narciso o su Mostarda e l’avete fatto… - NetflixIT : Avete mai notato che ne La regina degli scacchi anche gli outfit sono a tema scacchi? ?? - fattoquotidiano : Incontro governo-sindacati, botta e risposta in diretta tra Bombardieri (Uil) e Conte. Premier: “Avete mai scritto… - Eluc18 : @MontroneGrazia Come mai oggi non postate video? Io non ho la tecnologia ke ammiro avete voi. Grazie - etagguk : @AriaJiuliet la cosa divertente è che a parlare è sempre una fan di Harry ma non si vedono mai gli stessi tweet e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Venezia come non l’avete mai vista In Terris Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma mente su Lucas Peracchi: "Tradito la fidanzata? Fai sentire i messaggi audio"

Ora parla lui: Lucas Peracchi , fidanzato di Mercedesz Henger . Un ragazzo tutto muscoli e tatuaggi, che ama la natura in modo estremo. Ma che ...

Lorella Cuccarini, retroscena di Maurizio Costanzo: “Maria mi aveva detto…”

Lorella Cuccarini amici, rivelazione di Maurizio Costanzo: "Maria me l'ha detto a cose fatte" La nuova edizione di Amici è partita più carica che mai. Gli ...

Ora parla lui: Lucas Peracchi , fidanzato di Mercedesz Henger . Un ragazzo tutto muscoli e tatuaggi, che ama la natura in modo estremo. Ma che ...Lorella Cuccarini amici, rivelazione di Maurizio Costanzo: "Maria me l'ha detto a cose fatte" La nuova edizione di Amici è partita più carica che mai. Gli ...