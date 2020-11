Aversa, scoperti 13 furbetti del cartellino all’Asl: sospesi medici e infermieri (Di mercoledì 25 novembre 2020) Cronaca di Caserta: sospesi 13 furbetti del cartellino dell’Asl di Aversa. Le indagini (partite nel 2017) hanno accertato ben 270 casi di allontanamento illecito. I carabinieri del Nas di Caserta, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno notificato avvisi di interdizione emessi dal Gip nei confronti di 13 furbetti del cartellino della Asl di Aversa, Leggi su 2anews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Cronaca di Caserta:13deldell’Asl di. Le indagini (partite nel 2017) hanno accertato ben 270 casi di allontanamento illecito. I carabinieri del Nas di Caserta, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno notificato avvisi di interdizione emessi dal Gip nei confronti di 13deldella Asl di

