(Di mercoledì 25 novembre 2020) Per il momento lanon c’è ancora, in compenso i soci di Autostrade Bergamasche hanno fatto qualche sbandata di troppo. Anche per questo il presidente Antonioinvita tutti all’unità.

zazoomblog : Autostrada Bergamo-Treviglio Sala: «Basta con gli scontri» - #Autostrada #Bergamo-Treviglio #Sala: - RenatoBeati87 : cmq smettiamola di dare la colpa alla gente !!mangiare dobbiamo mangiare (e le offerte fanno gola a tutti )in più a… - affittozorro : @MarcoTubiolo @Moonlightshad1 A Bergamo arrivavano voli regolari da Londra che attraversavano una galleria sotto l’… - chiamatemimatta : Io vorrei percorrerti di notte come fossi un'autostrada, ma posso solo toccarti. //Bergamo, Pinguini Tattici Nuclea… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada Bergamo

Per il momento la Bergamo-Treviglio non c’è ancora, in compenso i soci di Autostrade Bergamasche hanno fatto qualche sbandata di troppo. Anche per questo il presidente Antonio Sala invita tutti ...Nei prossimi cinque anni la società investirà in Lombardia oltre 520 milioni di euro: i maggiori interventi nel Lodigiano, nel Bresciano e sulla città di Magenta ...