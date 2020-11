Atletico Madrid, paura per Diego Costa: ha una trombosi venosa profonda (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’attaccante dell’Atletico Madrid, Diego Costa, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una trombosi venosa alla gamba destra Simeone perde Diego Costa. L’allenatore dell’Atletico Madrid dovrà fare a meno del suo attaccante per diverse settimane. Forse mesi. Non si tratta di un infortunio, ma il problema emerso è decisamente delicato. Dopo gli esami Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’attaccante dell’, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato unaalla gamba destra Simeone perde. L’allenatore dell’dovrà fare a meno del suo attaccante per diverse settimane. Forse mesi. Non si tratta di un infortunio, ma il problema emerso è decisamente delicato. Dopo gli esami Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

