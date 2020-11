Atalanta, Papu Gomez: “Vittoria contro il Liverpool la dedico a Maradona” (Di giovedì 26 novembre 2020) L'Atalanta ha sbancato Anfield battendo il Liverpool 2-0 e come al solito il trascinatore della Dea è stato il Papu Gomez che oggi ha giocato con tanta tristezza per la morte del suo connazionale Diego Maradona. A fine partita il numero 1o dell'Atalanta ha avuto un pensiero speciale per il Pibe de Oro: "Una gioia tra tanta tristezza ... oggi saresti super orgoglioso di noi, questa vittoria la dedichiamo a dieguito, ?? in terra inglese l'Atalanta ha fatto di nuovo la storia".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIB7t7Fp6Uh/" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) L'ha sbancato Anfield battendo il2-0 e come al solito il trascinatore della Dea è stato ilche oggi ha giocato con tanta tristezza per la morte del suo connazionale Diego Maradona. A fine partita il numero 1o dell'ha avuto un pensiero speciale per il Pibe de Oro: "Una gioia tra tanta tristezza ... oggi saresti super orgoglioso di noi, questa vittoria la dedichiamo a dieguito, ?? in terra inglese l'ha fatto di nuovo la storia".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIB7t7Fp6Uh/" ITA Sport Press.

Atalanta_BC : ??????? Cross strepitoso del #PapuGomez e #Ilicic in spaccata ci porta in vantaggio!!! ??????? A wonderful Papu Gomez cro… - ItaSportPress : Atalanta, Papu Gomez: 'Vittoria contro il Liverpool la dedico a Maradona' - - Jspeed93 : @kravotz Non è determinante quanto papu per l'Atalanta. Al Bayern c'è una corazzata a disposizione del più grande centroavanti del momento. - Rikymilanista92 : #LiverpoolAatalanta vittoria meritatissima per l'Atalanta che poteva anche essere più ampia. Davvero complimenti vi… - MattiaPerroneIT : Dal ‘Pato’ al ‘Papu’: 28 anni dopo l’impresa del Genoa, l’Atalanta profana Anfield. Grande vittoria, fondamentale p… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Papu Il nuovo Papu in arrivo? Calcio Atalanta Qualificate Bayern e City. Poker del 'Gladbach, tris dell'Ajax. Pari per l'Atletico Madrid

Su ogni campo di Champions, un minuto di raccoglimento in memoria di Diego Armando Maradona, applausi dall’Atalanta, in particolare dal Papu Gomez. Diventa matematica la qualificazione ...

Atalanta scrive una nuova pagina di storia, 2 a 0 a Liverpool

Nuova pagina di storia per l'Atalanta dopo la vittoria contro il Liverpool. Vittoria storica dell’Atalanta che espugna lo stadio Anfield con una prestazione superba per quantità e qualità di gioco, ri ...

Su ogni campo di Champions, un minuto di raccoglimento in memoria di Diego Armando Maradona, applausi dall’Atalanta, in particolare dal Papu Gomez. Diventa matematica la qualificazione ...Nuova pagina di storia per l'Atalanta dopo la vittoria contro il Liverpool. Vittoria storica dell’Atalanta che espugna lo stadio Anfield con una prestazione superba per quantità e qualità di gioco, ri ...