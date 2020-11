Atalanta, Papu Gomez: “Vittoria contro il Liverpool la dedichiamo a Maradona” (Di giovedì 26 novembre 2020) L'Atalanta ha sbancato Anfield battendo il Liverpool 2-0 e come al solito il trascinatore della Dea è stato il Papu Gomez che oggi ha giocato con tanta tristezza per la morte del suo connazionale Diego Maradona. A fine partita il numero 1o dell'Atalanta ha avuto un pensiero speciale per il Pibe de Oro: "Una gioia tra tanta tristezza ... oggi saresti super orgoglioso di noi, questa vittoria la dedichiamo a dieguito, ?? in terra inglese l'Atalanta ha fatto di nuovo la storia".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIB7t7Fp6Uh/" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) L'ha sbancato Anfield battendo il2-0 e come al solito il trascinatore della Dea è stato ilche oggi ha giocato con tanta tristezza per la morte del suo connazionale Diego Maradona. A fine partita il numero 1o dell'ha avuto un pensiero speciale per il Pibe de Oro: "Una gioia tra tanta tristezza ... oggi saresti super orgoglioso di noi, questa vittoria laa dieguito, ?? in terra inglese l'ha fatto di nuovo la storia".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIB7t7Fp6Uh/" ITA Sport Press.

