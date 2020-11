Atalanta | Gasperini | «Vittoria meritata Grande valore trionfare ad Anfield»

(Di giovedì 26 novembre 2020) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Liverpool Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Liverpool «Sono già venuto qui con il Genoa, per me era un punto dove ritornare. Vincere qui ha un. Abbiamo fatto unapartita, abbiamo espresso i nostri concetti. Nel secondo tempo il Liverpool ha messo dentro tutti i big e abbiamo segnato il secondo gol. Siamo stati più compatti, più vicini, abbiamo giocato tecnicamente bene. Credo che sia un risultato meritato». Leggi su Calcionews24.com

“Non c’è pubblico ma vincere qui contro una squadra di questo valore è una grandissima soddisfazione oltre che un risultato fondamentale per la corsa in Champions”. Così Gian Piero Gasperini dopo l’im ...L'Atalanta si vendica del 5-0 subito dai Reds nella partita d'andata e si prende la rivincita a casa del Liverpool: finisce 0-2 per l'Atalanta la prima partita di ritorno della fase ...