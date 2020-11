Atalanta | Gasperini | “Risultato meritato Ci ho lavorato da quando ero al Genoa…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 26 novembre 2020) L'fa l'impresa in casa del Liverpool. I nerazzurri si impongono contro i Reds e riaprono il discorso qualificazione, piazzandosi in seconda posizione a pari punti con l'Ajax.LE PAROLE DIIl tecnico dei nerazzurri Gian Pierocommenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Sono stato tanti anni a Genova e mi ricordavano la vittoria del Genoa nel 1992. Si tornava sempre su quello... (sorride ndr.). E' una grande soddisfazione vincere qui ed è importante per la classifica. Noi abbiamo fatto una grande partita, esprimendo al meglio i nostri concetti. Loro hanno cambiato alcuni giocatori, inserendo alcuni big. Rispetto all'andata abbiamo giocato una grande partita. Siamo riusciti a giocare molto più compatti. Penso sia un risultato". ITA Sport Press.