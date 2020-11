Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 24 novembre 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 24 novembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Amore ha avuto 4542 spettatori (share 18.35%). La partita di calcio di Champions League: Lazio-Zenit San Pietroburgo su Canale5 ha ottenuto 2540 spettatori (9.34% di share). La puntate de Le Iene su Italia1 ha avuto 1832 spettatori (9.99%); su Rai2 la puntata del reality Il collegio ne ha intrattenuti 2492 (11.22%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1017 spettatori (4.41%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 858 spettatori (4.43%). Su La7 la puntata di Dimartedì ne ha avuti 1282 (5.50%). ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 25 novembre 2020)dei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Amore ha avuto 4542 spettatori (share 18.35%). La partita di calcio di Champions League: Lazio-Zenit San Pietroburgo su Canale5 ha ottenuto 2540 spettatori (9.34% di share). La puntate de Le Iene su Italia1 ha avuto 1832 spettatori (9.99%); su Rai2 la puntata del reality Il collegio ne ha intrattenuti 2492 (11.22%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1017 spettatori (4.41%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 858 spettatori (4.43%). Su La7 la puntata di Dine ha avuti 1282 (5.50%). ...

