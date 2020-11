Arthur Juventus, ammissione inattesa di Pirlo sul giocatore (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Juventus ha battuto il Ferencvaros in extremis ma non ha affatto svolto una gara soddisfacente. In particolar modo, è stata messa in discussione la gara di Arthur. Il centrocampista è stato a lungo bacchettato non solo da Fabio Capello, tramite i microfoni di Sky Sport, ma anche dal suo allenatore. Juventus: il dibattito su Arthur “Arthur nota meno felice. Un giocatore – ha dichiarato Fabio Capello – che gioca molto corto, mentre tu cercavi di aprire il gioco, lui gioca lento, quindi sempre centralmente. E lì c’erano tantissimi giocatori della squadra avversaria, quindi non riuscivate mai a fare quello che avresti voluto vedere. Avrà delle qualità tecniche, ma gli manca la visione ampia del gioco”. Leggi anche:Pagelle Juventus Ferencvaros 2-1: Morata sempre ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laha battuto il Ferencvaros in extremis ma non ha affatto svolto una gara soddisfacente. In particolar modo, è stata messa in discussione la gara di. Il centrocampista è stato a lungo bacchettato non solo da Fabio Capello, tramite i microfoni di Sky Sport, ma anche dal suo allenatore.: il dibattito sunota meno felice. Un– ha dichiarato Fabio Capello – che gioca molto corto, mentre tu cercavi di aprire il gioco, lui gioca lento, quindi sempre centralmente. E lì c’erano tantissimi giocatori della squadra avversaria, quindi non riuscivate mai a fare quello che avresti voluto vedere. Avrà delle qualità tecniche, ma gli manca la visione ampia del gioco”. Leggi anche:PagelleFerencvaros 2-1: Morata sempre ...

