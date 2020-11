Ardea | bimbo morto al Serpentone | appartamento che era stato sequestrato nuovamente occupato | accertamenti in corso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ tristemente noto come “” il complesso immobiliare delle Salzare, in via Ancona, che continua a combattere contro le occupazioni abusive. Circa un anno fa, uno degli appartamenti eraposto sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria, per le indagini di un bambino rinvenutoall’interno dell’abitazione. In questi ultimi giorni, dopo tempestive segnalazioni a vigili e carabinieri, i militari dell’Arma di Tor San Lorenzo hanno rintracciato e preso le generalità del nuovo occupante – che si presume essere chiaramente abusivo – dell’. Lo sgombero L’operazione, nonostante le resistenze della persona che continua a sostenere di essere “autorizzata” a stare all’interno, era iniziata giorni fa, raccontano altri occupanti dei restanti stabili, durante la quale si era provveduto a svuotare ...